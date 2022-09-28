نواف العابد: فريق الإكوادور كان شرسًا.. واستطعنا مجاراة المنتخب الأمريكي

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أبدى لاعب المنتخب الوطني نواف العابد رضاه عن مستوى التطور في أداء الأخضر بالوديات التي خاضها بمعكسره في إسبانيا.

وقال العابد، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”الحمدلله كانت مباراة أمريكا أفضل من الإكوادور وطبقنا تكتيك المدرب والحمدلله كان هذا ظهورنا اليوم ودعم الجميع والجمهور لنا مهم وسنُقدم الأفضل إن شاء الله”.

وأتم لاعب المنتخب الوطني تصريحاته بقوله:”فريق الإكوادور كان شرسًا وقويًا وسريعًا واستطعنا مجاراة المنتخب الأمريكي وظهرنا بشكل جيد والقادم أفضل”.



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Source akhbaar24

