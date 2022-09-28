شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| بيان عاجل من إدارة الراقي.. والفريق يواصل استعداداته القوية لديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك يأتي فيما يلي..

الأهلي يصدر بيان إعلامي عاجل

أصدر النادي الأهلي السعودي مساء اليوم الثلاثاء بيان إعلامي عاجل، وذلك جاء كالآتي..

أكد النادي: "يومن مجلس إدارة النادي الأهلي بأن الإعلام بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص، سواء كان مقروء أو مسموع أو مرتي، يلعب دورا هاما في مسيرة وتطور ونمـو الحركة الرياضية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يعتبر الإعلام ركيزة أساسية من ركائز نجاح أي نشاط رياضي جماهيري خاصة إذا كانت الكلمة والتعليق والتحليل منصفا ويطرح بكل مهنية وأمانة، بعيدا عن أي إثارة أو إساءة".

وواصل: "لذلـك فـإن النادي الأصلي الرياضي وجماهيره الكريمـة تـدرك أهمية الإعلام الرياضـي فـي إيصال مناشط ورسائل وأصداف النادي الأهلي للمجتمع، وسوف تسعى إدارة النادي ممثلة في المركز الإعلامي بالنادي الأهلي بكل إحترافية وشفافية إقامة شراكة فعالة ومتينة مع كافة منابر الإعلام الرياضي في المملكة العربية السعودية، بهدف الإسهام في إبراز منجزات وأبطال ونجوم وفرق النادي الأهلي".

وواصل:"النادي الأهلي الرياضي هو جزء أصيل من تاريخ الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية ومنطقة

الشرق الأوسط، هذه السياسة سوف تترجم لخطـة عـمـل فـعالـه ومتفاعلة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والأهداف لأطراف هذه الشراكة".

وشدد: "وهنا يجب علينـا فـي النـادي الأهلي الوفاء وتقديم الشكر والعرفان لكل منير رياضي تزيـه تعامـل مـن النادي الأهلي بمقتضى المصلحة العامة، وتغليب لغة العقل والانصاف وهذا هو المأمول والمتوقع من الإعلام السعودي الذي يشار إليه بالإعجاب والتقدير من البعيد قبل القريب".

واستكمل: "ولذلك تنوه: لن يقبـل مجـلـس إدارة النادي الأصلي والمركز الإعلامي بالتعامل أو التفاعـل مـع أي منبر إعلامـي يقـوم بالإساءة أو التجريح بشكل مباشر أو غير مباشـر بـكل مايرتبط بالمملكة العربية السعودية أو مكونات الحركة الرياضية في المملكة، أو النادي الأهلي الرياضي ومنسوبيه وجماهيره، وهنا يجب أن نفرق بشكل واضح بيـن النـقـد والإساءة عملية النقد البناء والمناصحة في أمر صحي لا تستقيم الحركة الرياضية بدونـه، متـى مـا كان مبني على أسس علمية صحية تحقق المصلحة العامة لرياضة الوطن، وأهدافه تبحث عن الصالح العام للحركة الرياضية أو النادي الأصل".

مؤكدًا: "وعليه أي فعل يمكن تصنيفه ضمن بنـد الإساءة بحق النادي الأهلي أو منسوبيه أو جماهيـره لـن تـرد عليـه بالمثـل ولـكـن سـتمارس بكل هدوء وثقـة حـق أدبـي أصــل وثابت لنـا كإدارة للنادي الأهلـي بعـدم التعاون أو التعاطي مع أي مؤسسة أو منبر إعلامي يقدم على الإساءة أو التجاوزات على النادي الأهلي أو منسوبيه أو جماهيره، وسوف يتم تفصيل هذا القرار إعتبارا من تاريخ هذا البيان".

واستمر: "جماهيرنا الغالية لا تستطيع أن تكشف ما استقر في ضمائر الناس، من مكونات الخير أو الشر، ولا يمكن لنا تحديد أصداف أو نوايا كل إعلامي رياضي هل هي مع أو ضد مصالح نادينا الحبيب، ولكن واجبنا هو عدم السماح لكائن من كان أن يحاول إخراجـتـا عـن خـط العمـل الـذي حددناه وهو العمـل مـع الحفاظ على مكتسبات النادي، لن تنجرف لمعارك جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع".

واختتم "أتينا للعمل وستستمر في العمل.. والله ولي التوفيق".

الأهلي يواصل استعداداته لموقعة جدة

لا يزال لاعبو الراقي يواصلون استعدادهم لديربي جدة المرتقب المقرر أن يقع بون الأربعاء الموافق 5 أكتوبر، في القيادة الفنية الأول لـ بيتسو موسيماني.