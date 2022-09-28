شكرا لقرائتكم تين القصيم يغطي 30% من استهلاك السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بأن مزارع التين بالمنطقة، تغطي ما نسبته 30% من استهلاك المملكة من هذه الفاكهة، بحسب إحصاءات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وهذا مفخرة لتكون المنطقة سلة غذاء للمملكة. تين القصيم: جاء ذلك، بعد أن رعى سمو أمير منطقة القصيم مساء اليوم، اليوم الذهبي لمهرجان تين القصيم بمحافظة البدائع، المقام بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بالشراكة مع بلدية البدائع، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومحافظ البدائع خالد الربيعان، وأهالي المحافظة ومزارعي التين بالمنطقة. وأكد سمو أمير القصيم خلال الزيارة بأنه وجد مهرجانا منوّعا من جميع النشاطات التي تشمل الأسر المنتجة والحرف اليدوية والصناعات التحويلية وغيرها من المنتجات، ليكون المهرجان نافذة لتسويق أي منتج بالمنطقة. 65 مزرعة: وأشار سموه إلى أن المنطقة يوجد بها 65 مزرعة تين، تضم 120 ألف شجرة، وتنتج، 3000 طن ، مؤكداً أن التين مذكور بالقرآن الكريم، وهي فاكهة صحية ولها فوائدها الغذائية، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان ، ومزارعي التين على حرصهم في المشاركة وتطوير الصناعات التحويلية التي ستنافس وتغزو الأسواق عن قريب ، مشيداً بما وجده من حضور وتنوع في المهرجان، لتنويع مصادر الدخل ورسم خارطة التوازن التنموي في المنطقة، حيث أصبح لكل محافظة نشاط معين تركز عليه ، لتقود مثل هذا التوازن وتشكل رقما في الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية . فعاليات عديدة: وكان سمو أمير القصيم قد اطلع فور وصوله على المهرجان وفعالياته وما صاحبه من حركة اقتصادية وحركة بيع وشراء مثالية، حيث استمع لشرح مفصل عن المهرجان، ومشاركة أكثر من 30 معرضاً للقطاعات الحكومية والجمعيات الزراعية، و60 معرضاً لتجار بيع الصناعات التحويلية للتين والأسر المنتجة، كما التقى سموه بعدد من رجال الأعمال والباعة ومزارعي التين. من جانبه أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي دورَ سموِّ أمير القصيم لدعم المنتجات الزراعية بمنطقة القصيم التي أصبحت فرصة للشباب لزيادة مداخيلهم، ودعم المزارعين والإسهام في رفع المنتج المحلي. وفي ختام الزيارة كرّم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل.