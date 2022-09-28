تصادم سفينتين تجاريتين في مياه باتو باهات بماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

اصطدمت سفينتان تجاريتان تحمل أحداهما مجموعة حاويات بينما تحمل الأخرى شحنة من خليط البيتومين، وذلك في مياه مدينة باتو باهات الماليزية أمس الثلاثاء.

وقال قائد المنطقة البحرية في باتو باهات محمد حنيف محمد يونس إن الوكالة الماليزية لإنفاذ القانون تلقت معلومات بشأن الحادث من الإدارة البحرية للمنطقة الجنوبية، موضحا أن الحادث وقع على بعد 7ر11 ميل بحري جنوب غرب تانجونج لابوه.

وأوضح محمد يونس مساء أمس أن المعلومات الأولية بشأن الحادث، التي تم الحصول عليها من قائد السفينة “ام في جي اس ال جرانيا” المسجلة في ليبيريا والمتجهة إلى ميناء تانجونج بيلباس، تشير إلى أن السفينة “ام في زويفر 1” المسجلة في بنما والمتجهة إلى الصين فقدت السيطرة واصطدمت بالجانب الأيمن من سفينته.

وأضاف أن الفحص الإضافي وجد أنه لم تقع أي إصابات في طاقمي السفينتين وعددهم 45 شخصا، كما لم يحدث أي تسريب نفطي نتيجة للتصادم.