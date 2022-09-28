محمد بن مسعود - الدمام - شعرت عائلة هندية بالحيرة بسبب دخول حشد هائل إلى مكان الزفاف لذا قررت القيام بشيء لم يسمع به من قبل، حيث طلبت الأسرة من الحاضرين إبراز البطاقات الخاصة بهم عند مدخل المكان، وكان أصحاب البطاقة هم المسموح لهم بدخول القاعة.
عائلة العروس قررت أن تطلب من ضيوفها إبراز بطاقاتهم التعريفية، وذكروا أيضًا أن الطعام لن يتم تقديمه إلا لمن له بطاقة خاصة به، وفقا لموقع timesnownews.
حدث ذلك بسبب أنه عندما بدأ أحدهم في تقديم الطعام، اقتحم المكان ضيوف من البارات الأخرى، ما أثار عائلة العروس، عندها قرروا التوقف عن تقديم الطعام للضيوف، على الرغم من أن حل عائلة العروس كان وسيلة لمواجهة الفوضى، إلا أن ضيوف العروس كانوا منزعجين من الدخول المشروط، وغضب الكثير منهم ممن لم يحملوا بطاقاتهم الشخصية لحضور حفل الزفاف.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض إطعام المعازيم في حفل زفاف إلا بالبطاقة التعريفية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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