اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 409 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 369 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير المالية: بتوجيهات جلالة الملك ومتابعة ولي العهد رئيس الوزراء تواصل مملكة البحرين تحقيق المنجزات الاقتصادية لصالح المواطنين

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