الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمّل تتصدران السباقات الدولية الكبرى في تقويم الحلبة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عن موسمها الجديد للبطولات الدولية والمحلية والفعاليات والتجارب لموسم 2022-2023 الذي سيكون من أكثر المواسم إثارة على الإطلاق في تاريخها الممتد لـ19 عامًا.

حيث ينطلق الموسم ببطولات وسباقات دولية جديدة تنظم لتقويم حلبة البحرين الدولية، تجارب جديدة لعشاق رياضة السيارات تضاف لقائمة تجاربنا، انضمام شركاء جدد لحلبة البحرين الدولية، ليضافوا لقائمة شركائنا المخلصين، والكثير من المفاجآت التي تم إعلانها.

وتم الإعلان عن جميع هذه الفعاليات ضمن مؤتمر صحفي أقيم اليوم في حلبة البحرين الدولية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، مارك توماس الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لحلبة البحرين الدولية شريف المهدي، والرئيس التنفيذي للعمليات فايز رمزي فايز، وعدد من كبار المسؤولين والإعلام.

وصرّح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية خلال المؤتمر قائلاً: «لقد أطلقنا أكثر المواسم إثارة على الإطلاق، ونحن فخورون بأن نكون قد وضعنا جدولاً حافلاً بأكبر بطولات سباقات السيارات في العالم، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات خارج المضمار».

إن تنوع الفعاليات في تقويمنا هو ما يؤكد على التجربة الرائعة التي نقدّمها لجماهيرنا في كل مرة نرحب بهم في المملكة، ونحن فخورون بأن حلبة البحرين الدولية تواصل النمو كواحدة من أكثر الحلبات اختيارًا في الرياضة والترفيه العالمي.

«هناك شيء للجميع على مدار العام في حلبة البحرين الدولية ونحن نتطلع إلى الترحيب بكم جميعًا للاستمتاع بتجربة لا تنسى، سواء كان ذلك على مضمار السباق أو خارجه».

البطولات الدولية

تحتل مملكة البحرين مكانة بارزة على مسرح رياضة السيارات العالمية حيث من المقرر أن تقام ما لا يقل عن أربع بطولات دولية كبرى خلال موسم 2022/‏2023 في حلبة البحرين الدولية. وأبرزها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي سيقام في الفترة من 3 حتى 5 مارس كجولة افتتاحيه لموسم 2023.

في موسم 2023، تستضيف الفورمولا 1 عددًا قياسيًا من السباقات يبلغ 24 سباقًا، مع بداية الموسم في البحرين، وذلك للعام الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة بشكل عام.

شهد سباقنا في 2022 حضورًا جماهيريًا بأعداد قياسية لم نشهدها من قبل، وخصوصًا جمهورنا الدولي، حيث تضاعف مقارنة بعام 2019، ونحن حريصون على مواصلة هذا الزخم. لذلك نحن نعمل بجد مع شركائنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض BTEA وطيران الخليج لجذب المزيد من جماهيرنا الدوليين للحضور للاحتفال الضخم بالأفضل في رياضة السيارات العالمية والترفيه المذهل.

ستكون هناك عدد من باقات السفر، كما سيتم الإعلان عن التذاكر قريبًا.

إلى جانب سباق دولي رئيسي آخر على التقويم سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات، وذلك يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، وذلك كجولة ختامية لبطولة التحمل العالمية للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2022، وسيكون تتويجا للذكرى العاشرة للبطولة.

وسيتم تتويج الأبطال في بطولة التحمل في البحرين، مع انطلاق سباق التحمل خلال النهار وينتهي تحت الأضواء ليلاً، ومن بين العلامات التجارية الرائدة في العالم التي ستنطلق على خط الانطلاق وأبرزها تويوتا، ألباين، بيجو، فيراري، أستون مارتن، بورش وكورفيت.

كما سينطلق خلال سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات سباق WTCR البطولة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات كسباق مساند، وسيكون السباق الافتتاحي للبطولة في المملكة والمنطقة وستكون أيضًا المرة الأولى التي تنطلق فيها جنبًا إلى جنب مع بطولة العالم للتحمل.

لن تكون بطولة WTCR هي البطولة الجديدة الوحيدة التي ستنطلق على مضمار الصخير، ستنطلق أيضًا ولأول مرة سباق البحرين ProAm 1000، وذلك في يومي 27 و28 يناير من العام المقبل.

ويعتبر السباق الأول على مستوى دولي يشارك به الهواة والمبتدئين فقط ولا يسمح بمشاركة المحترفين، وذلك ضمن فئتي ProAm وAm، كما ويعتبر أنه سباق التحمل العالمي الوحيد الذي يضمن الفوز لفئة الهواة والمبتدئين.

البطولات الإقليمية والمحلية..

أفضل بطولات سباقات سيارات في الشرق الأوسط وفي مملكة البحرين ستنطلق مرة أخرى على مضمار حلبة البحرين الدولية. وأبرزها «تحدي بورش سبرنت الشرق الأوسط» البطولة الأولى التي انطلقت من الصخير.

وفي الوقت نفسه، تستضيف الحلبة بطولة TCR في الشرق الأوسط، البطولة الوحيدة في المنطقة المخصصة حصريًا لسيارات TCR ففي عام 2016، استضافت الحلبة بطولة TCR الدولية لأول مرة كسباق مساند لجائزة البحرين الكبرى. وهذا العام تستضيف الحلبة الجولة الثالثة من الموسم الجاري للبطولة التي أعيد إطلاقها كجزء من عطلة نهاية الأسبوع في سباق البحرين ProAm 1000 يومي 27 و28 يناير.

كما ستنطلق بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ» والتي تحظى بشعبية كبيرة، والتي تضم العديد من الفرق والسائقين من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يشتمل الموسم على خمس جولات وتبدأ في ديسمبر وتستمر حتى فبراير من عام 2023.

بالإضافة إلى تحدي حلبة البحرين الدولية 2000cc، حيث يتنافس نخبة من السائقين في المملكة على مضمارنا العالم، وتنطلق البطولة بخمس جولات من أكتوبر حتى أبريل 2023.

وتنظم حلبة البحرين الدولية للكارتنج عدد البطولات المحلية أبرزها بطولة الصخير روتاكس ماكس للكارتنج، وذلك بأربع جولات في سبتمبر وأكتوبر، بينما بطولة البحرين روتاكس ماكس تنطلق بثمان جولات من نوفمبر حتى مارس 2023، إلى جانب بطولتي الاوتوكروس والدرفت.

تجارب الحلبة بشركاء جدد

ينطلق الموسم بجدول حافل بالتجارب في حلبة البحرين الدولية التي يمكن أن يتطلع إليها الجماهير هذا الموسم لا يكتمل تقويم حلبة البحرين الدولية بدون تجارب وفعاليات الحلبة المقدمة لعشاق رياضة السيارات.

ورحّبت الحلبة بالأمس بـ BNI بصفتهم الراعي الرسمي لتجربة الكليو كب، والتي تُعد من أبرز التجارب، حيث تعتبر المرحلة الأولى لانطلاق عشاق رياضة السيارات، إلى جانب الفعاليات وأبرزها ليالي إبراهيم خليل كانو للدراغ والدرفت، وكانو موتورز رولنغ دراغ، وتجربة يوسف خليل المؤيد للطرق الوعرة، وبتلكو فتنس.