انطلاق سباق بابكو البحرين للتحمّل 8 ساعات بتذاكر صديقة للبيئة لأول مرة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عن استضافتها لأول فعاليات موسمها 2022-2023 والمتمثل في سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات التابع للبطولة العالمية للتحمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات.

وسينطلق سباق بابكو البحرين للتحمّل 8 ساعات يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، وذلك كجولة ختامية لبطولة التحمل العالمية لموسم 2022، وسيكون تتويجًا للذكرى العاشرة للبطولة.

وصرّح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية قائلاً: «سينطلق سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات تتويجًا للذكرى العاشرة لانطلاق البطولة العالمية، ونحن فخورون كوننا جزءًا من هذه البطولة منذ بدايتها، مع شراكة بابكو طويلة الأمد لهذا السباق، ونود أن نشكرهم على دعمهم المتواصل».

وأضاف سلمان بن عيسى: «في العام الماضي أطلقت البطولة فئة جديدة من الدرجة الأولى «هايبركار» وكان هناك اهتمام من كبار مصنعي السيارات في هذه البطولة. سنرحب ببيجو لأول مرة في سباقنا لعام 2022، كما ستنضم بورش وفيراري وبي إم دبليو في عام 2023. نحن حقا نفخر بدعم نمو هذه البطولة العالمية».

وأطلقت حلبة البحرين الدولية مبادرة تعتبر الأولى من نوعها لسباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز على إطلاق مبادرة جديدة رائدة، والتي ستضع معيارًا لعدد من المبادرات في مجالات الاستدامة.

وصرّح سلمان بن عيسى: «نشعر جميعًا أن لدينا مسؤولية مستمرة لتقليل تأثيرنا على الأرض، حيث يمكننا الحد من هذا التأثير – مثلاً من خلال حقلنا للطاقة الشمسية الذي أطلقناه هذا العام – سنعمل على مثل هذه المبادرات. ومع ذلك، هناك بعض العمليات التي تخلق انبعاثات كربونية لا مفر منها. نتيجة لذلك، نتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز لإطلاق مبادرة خاصة لتذاكر صديقة للبيئة لأول مرة إطلاقًا في البحرين. لقد عملنا مع الجهات الحكومية في البحرين لحساب انبعاثات الكربون للسباق بأكمله، وسيتم التبرع بنسبة من سعر التذكرة إلى جانب المبلغ نفسه مقدم من الشركة القابضة لعدد من المشاريع البيئية المحلية أبرزها برنامج زراعة أشجار القرم في البحرين، ويسهم بشكل فعال في التزام البحرين بمضاعفة تغطية أشجار القرم في المملكة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035. هذه مبادرة مهمة حقًا لنا ولشركة القابضة، وبالتأكيد أنها سوف تحظى بالترحيب من قبل جماهيرنا والمشاركين في هذا السباق».

وتعليقًا على إطلاق التذاكر الصديقة للبيئة أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة النفط والغاز القابضة: «إن إطلاق مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة مع حلبة البحرين الدولية هي ما نحرص بشكل خاص على دعمه، حيث إننا نسعى دائما لدعم هذا النوع من المبادرات، لأنها تقدم دعماً مباشراً للمشاريع البيئية في المملكة وواجبنا أن نقوم بما في وسعنا لتقديم طاقة موثوقة ومستدامة واقتصادية. نحن نولي أهمية كبيرة لشراكتنا المستمرة مع حلبة البحرين الدولية ونتطلع إلى العمل معًا لتقديم المزيد من المبادرات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع».

ومن جانبه علق الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) على رعاية بابكو لجولة البطولة العالمية للتحمل قائلاً: «بعد تقديمنا الدعم لبطولة العالم للتحمل لسنوات عديدة، يسعدنا في بابكو إعلان استمرارية هذا الدعم حيث تحتفل البطولة بالذكرى العاشرة لتأسيسها. سباق البحرين بابكو للتحمل 8 ساعات الذي يحتضن روح سباقات لي مانز، يعد جزءًا من قمة سباقات التحمل العالمية، ونحن فخورون بأن نكون شريكها على المدى الطويل. بصفتنا أقدم علامة تجارية في البحرين، من المهم بالنسبة لنا ضمان إقامة شراكات تضيف قيمة إلى مملكتنا وبيئتنا».

وسيتم تتويج الأبطال في بطولة التحمل في البحرين، مع انطلاق سباق التحمل خلال النهار وينتهي تحت الأضواء ليلا، ومن بين العلامات التجارية الرائدة في العالم التي ستنطلق على خط الانطلاق وأبرزها تويوتا، ألباين، بيجو، فيراري، أستون مارتن، بورش وكورفيت وبـ 37 سيارة على خط الانطلاق.

كما سينطلق خلال سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات سباق WTCR البطولة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات كسباق مساند، وسيكون السباق الافتتاحي للبطولة في المملكة والمنطقة وستكون أيضًا المرة الأولى التي تنطلق فيها جنبًا إلى جنب مع بطولة العالم للتحمل.

إلى جانب انطلاق بطولة تحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط أيضا كسباق مساند للسباق، وذلك من خلال نخبة من المشاركين بسيارات من نوع بورش 911 جي تي 3 وبورش 718 وجيتي 4 كلاب سبورت.

بالإضافة إلى جدول حافل بالفعاليات الترفيهية العائلية التي ستقام على هامش السباق، يمكنكم شراء التذاكر التي سيتم طرحها خلال هذا الأسبوع، وذلك بـ5 دنانير بحرينية للكبار و2.5 دينار بحريني للأطفال.