النجمة يكسب القمة وينفرد بالصدارة.. والشباب يعود للانتصارات من بوابة الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - انفرد فريق النجمة بصدارة الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، بعد أن كسب لقاء القمة مع نظيره فريق الاتفاق بنتيجة 28/‏20 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الثلاثاء على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات بام الحصم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم النجمة بفارق هدف وحيد وبواقع 12/‏11.

ورفع النجمة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، في حين تجرع الاتفاق مرارة الخسارة الأولى له في الدور التمهيدي والتي وصل بها للنقطة العاشرة.

ويدين النجمة في انتصاره إلى قوة دفاعه في الشوط الثاني على وجه الخصوص، إلى جانب تألق محمد عبدالحسين الذي ظهر في الأوقات المهمة لمحافظة الفريق على تقدمه ورفع الفارق تدريجياً، فيما لم يقدم الاتفاق العرض المنتظر منه في الشق الهجومي بالتحديد، وذلك عائد للقوة التي أظهرها النجمة دفاعيًا.

وشهد الشوط الأول ندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث لم ينجح أي منها في فرض أسلوب لعبه على المباراة، فيما تمكن الاتفاق من اختراق دفاعات النجمة والبقاء في أجواء المباراة من سواء بتقارب كبير في النتيجة، فيما نجح النجمة في الجانب الهجومي على عكس الجانب الدفاعي الذي لم يكن بالصورة المتوقعة للنجماوية.

وخلال الشوط الثاني كثف النجمة تركيزه الدفاعي ونجح ايقاف خطورة لاعبي الخط الخلفي في الاتفاق وبالخصوص محمد حميد ومحمد ميرزا، في الوقت الذي تكفل فيه الثنائي محمد حبيب وأحمد المقابي بتسجيل الأهداف، ورفع الفارق لفريقه، وهو ما أسهم في ترجيح كفة الرهيب النجماوي خلال الشوط الثاني ووصول الفارق إلى أكثر من 7 أهداف، لينجح النجمة في الانفراد بالصدراة.

فوز شبابي

وفي المباراة الثانية عاد فريق الشباب إلى طريق الانتصارات من جديد، وذلك عندما تمكن من الفوز على نظيره فريق الاتحاد بنتيجة 22/‏28 في مباراة قوية ومثيرة جمعت بين الفريقين، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الشباب بواقع 17/‏14، ليرفع الشباب رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة، فيما وصل الاتحاد للنقطة السادسة.

ختام الجولة

وتختتم مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك بإقامة مباراة وحيدة على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، حيث يلتقي فريق سماهيج مع نظيره فريق البحرين في الساعة 7 مساءً.