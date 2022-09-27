تقنيان يوضحان لـ”أخبار 24″ صحة تجسس التطبيقات على المستخدمين من خلال “الميكروفون”

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومة أن هناك تطبيقات تقوم بالتجسس على مستخدمي الهواتف الذكية من خلال المايك، وبناءً على هذا التجسس يتم الترويج للبضائع والإعلانات والمحتوى، مشددين -في الوقت نفسه- على ضرورة إغلاق الميكروفون من الإعدادات.

وأوضح الخبير التقني عبدالله السبع لـ”أخبار 24” أن المعلومة غير صحيحة، ولا يحتاج المستخدم إلى إغلاق الميكروفون، خاصة أن أجهزة شركة أبل لديها إعدادات الخصوصية عالية.

وأكد أن الشركات تتعرّف على اهتمامات المستخدم من خلال بحثه في قوقل، وبالتالي تظهر لديه على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات عن الشيء الذي بحث عنه في محرك قوقل.

فيما أوضح المدون الرقمي والمهتم بالتقنية تركي المحمود لـ”أخبار 24” أن ما تم تداوله عن التجسس من خلال مايكات الأجهزة الذكية يُعتبر غير دقيق، مؤكدا أن الشركات والتطبيقات لا تعتمد في جمع البيانات على الاستماع المباشر للمستخدمين، كونه يعتبر اختراقا لخصوصيتهم.

وبيّن أن التطبيقات تعتمد في جمع المعلومات على خوارزميات بناءً على الذكاء الاصطناعي، وبالتالي هي تقيس كل ضغطة على الشاشة ومدى تفاعل المستخدم مع ما تعرض هذه التطبيقات.

وأضاف: من خلال الذكاء الاصطناعي تقوم التطبيقات بدراسة التفاعل، فعلى سبيل المثال ضغطة الإعجاب على المقاطع التي نطيل النظر لها أكثر من المقاطع الأخرى، وما يعرض فيها قد نكون نحن عملاء وزبائن محتملين لها، فبالتالي يتم مشاركة هذه المعلومات مع طرف ثالث.

وأشار إلى أنه وبعد المشاركة مع الطرف الثالث، نلاحظ عندما نذهب إلى مواقع الشراء، ظهور إعلانات خاصة بهذه المنتجات.

وشدد المحمود على أنه يجب أن نكون حذرين فيما يخص بيانات المستخدمين والبيانات الخاصة فينا، فيجب ألا نحمل أي تطبيقات من متاجر غير معروفة، وألا نقوم بالضغط على أي رابط من شخص لا نعرفه جيداً، وكذلك لا نستقبل أي وسائط فيديوهات أو صور من أشخاص مجهولين.



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Source akhbaar24

