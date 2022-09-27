︎ . فنشرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) فيديو لمداهمة حية للقبض على 4 مواطنين لتزييفهم أوراقا نقدية متخذين من وحدتين سكنيتين مقرا لهم في الرياض. وأكدت شرطة المنطقة أنها ضبطت بداخل الشقتين أدوات لتزييف الأموال وأموال مزيفة جاهزة، ومركبة مسروقة تم استردادها. وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر في مداهمة حية.. كمين محكم يطيح بـ4 مواطنين لتزييفهم أوراقاً نقدية بالرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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