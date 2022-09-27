“أمانة الشرقية” تبدأ إجراءات نزع ملكية 17 عقارًا ببلدة أم الحمام لفك الاختناقات المرورية

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شرعت أمانة المنطقة الشرقية بإجراءات نزع ملكية 17 عقارًا تقع بـبلدة أم الحمام بمحافظة القطيف، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة. وأوضحت أن إجراءات نزع الملكية ستكون بطول 1.3 كيلومتر وعرض 30 مترًا، وذلك في شارع الحسن البصري بمخطط (3/422) بالجش؛ بهدف تطويره وتوسعته. وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها، وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.

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