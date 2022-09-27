وأوضحت «الهيئة» أنها نفذّت 2414 زيارة لمنشآت غذائية، و246 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1450 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 18 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص و5 منشآت بسبب عدم سلامة المنتج، وخالفت 42 منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 4 خطوط إنتاج، وإتلاف 57.593 عبوة.
مصادر المنتجات
ونفّذت «الهيئة» (1401) جولة رصد وتقصٍ للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر أغسطس (29.358) إرسالية، وتم رفض (342) إرسالية.
تلقي البلاغات
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع لها المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد».
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 23 منشأة وإيقاف 4 خطوط إنتاج مخالفة للغذاء والدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.