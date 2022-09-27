إغلاق 23 منشأة وإيقاف 4 خطوط إنتاج مخالفة للغذاء والدواء

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 274 مخالفة خلال 4891 زيارة نفذتها في شهر أغسطس من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

وأوضحت «الهيئة» أنها نفذّت 2414 زيارة لمنشآت غذائية، و246 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1450 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 18 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص و5 منشآت بسبب عدم سلامة المنتج، وخالفت 42 منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 4 خطوط إنتاج، وإتلاف 57.593 عبوة.

مصادر المنتجات

ونفّذت «الهيئة» (1401) جولة رصد وتقصٍ للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر أغسطس (29.358) إرسالية، وتم رفض (342) إرسالية.

تلقي البلاغات

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع لها المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد».