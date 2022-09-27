هدر ينذر بالانهيار

وطالب العديد من المارة والمستفيدين من الممشى بضرورة إيقاف ومعالجة الهدر والتسرب الذي غطى جزءا كبيرا من جنبات الوادي فيما يشبه السيل، ودعوا إلى ردم الفجوة ومعالجتها قبل انهيار الممشى.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بأمانة منطقة نجران «الجهة المنفذة لمشروع كورنيش الوادي» أن الأمانة تلقت بلاغا حول الهدر والتسرب الحاصل وجاري العمل على معالجة الخلل في اقرب وقت ممكن، متمنية للجميع السلامة ومطالبة في الوقت نفسه من الجميع الإبلاغ عن أي خلل أو ملاحظة أو تشوه بصري بالاتصال على الرقم الموحد أو عبر تطبيق بلدي، وتصوير أي ملاحظة مع التزويد بأرقام التواصل والموقع ليتسنى سرعة التجاوب ومعالجة الخلل.
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