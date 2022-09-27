شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يصدر بيان رسمي وناري للرد على الادعاءات الإعلامية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر نادي أهلي جدة السعودي برئاسة وليد معاذ، بيان رسمي اليوم الثلاثاء، من أجل الرد على بعض الادعاءات الإعلامية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، بالفترة الأخيرة.

أهلي جدة يمنع التعامل مع أي منبر إعلامي يسئ للنادي

وأكدت إدارة الراقي خلال بيانها الصادر، رفضها التعاون مع أي منبر إعلامي يقدم على إساءة لناديها أو منسوبيه، باعتباره حق أصيل للإدارة.

كما أكدت إدارة نادي قلعة الكؤوس، أنها لن ترد الإساءة بالمثل، لكنها ستمارس حقها الأصيل في عدم التعاون مع أي مؤسسة إعلامية تسئ للنادي.

وتابع البيان الصادر قائلًا: "لا بد من التفريق بين النقد والإساءة، بل أن النقد مطلبًا أساسيا للتصحيح والتطوير، ما دام أنه مبن على أسس علمية سليمة".

وأضافت: "إدارة أهلي أنها لن تنجرف وراء أي أمور جانبية تشغلها عن مهمتها الأساسية التي جاءت من أجلها لخدمة الكيان والدفاع عن مكتسابته".

وانتفضت الجماهير الأهلاوية غاضبة، عقب مداخلة هاتفية لأحد الصحافيين العرب، بعد مداخلة له بأحد البرامج الرياضية التليفزيونية، بعد ما اعتبرت ما جاء في حديثه إساءة للنادي الأهلي السعودي.

أهلي جدة يعلن التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق

وكان أهلي جدة أعلن منذ أيام قليلة التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، لتولي المهمة الفنية في دوري يلو.

ويشارك أهلي جدة في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه عقب هبوطه من منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.