اعتماد تعيين المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية للإنفاذ في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن اعتماد تعيين سعادة المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية الأستاذ ياسر بن صالح الدباسي نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية للإنفاذ في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) كأول تعيين في منصب رئاسي لأحد اللجان الفنية، وتم ذلك خلال اجتماع الدورة الخامسة عشر للجنة الاستشارية للإنفاذ بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف.

وأوضح المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية الأستاذ ياسر الدباسي أن الهيئة عملت على إطلاق العديد من المبادرات الاستباقية التي ساهمت في تعزيز منظومة الإنفاذ والحد من التعديات على أنظمة الملكية الفكرية في المملكة، ومنها مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية والتي تهدف الى ربط القطاع العام من منظومة الإنفاذ بالقطاع الخاص لمعرفة التحديات التي تواجه القطاعين في مجال إنفاذ الملكية الفكرية وبحث آليات التعاون المشترك.

يذكر أن اللجنة الاستشارية المعنية للإنفاذ تم إنشائها في عام 2002م وتم تكليفها بمهمة تنفيذ برامج المساعدة والتنسيق التقني في مجال الإنفاذ وتركز اللجنة على التنسيق مع منظمات القطاعين العام والخاص لمكافحة التقليد والقرصنة وتوعية الجمهور والتنسيق لتنفيذ البرامج التدريبية الوطنية والإقليمية لفائدة جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتبادل المعلومات عن قضايا الإنفاذ.

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Source almnatiq

