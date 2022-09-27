أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير الاقتصاد والتعاون الدولي التشادي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي لجمهورية تشاد موسى صالح بطراقي، والوفد المرافق له. وتناول الجانبان آفاق التعاون بين المنظمة وتشاد، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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