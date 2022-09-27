اخبار الخليج – بن رجب: شعاري الانتخابي «قول وفعل».. وسأركز على العدالة الاجتماعية

أعلن المرشح محمد بن رجب عزمه الترشح بلديًا في ثانية عشرة الشمالية حيث يركز برنامجه الانتخابي على القضايا المتعلقة بتوزيع الخدمات العامة توزيعًا أمثلًا وعادلًا بين المواطنين بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤمن النفع العام والارتقاء بالخدمات البلدية وبهذا تكون فرصة سانحة لتعاضد وتضافر جهود كل المخلصين من أبناء الوطن، عبر الخوض في نقاشات بناءة ومثمرة همها الأول والأخير خدمة الجميع وتحقيق متطلباتهم من تلك الخدمات.

وتابع قائلًا: «سيكون نصب اهتماماتنا ومن ضمن أولوياتنا أن نكون على دراية ومعرفة تامة وواضحة بالتعاون مع أبناء الدائرة بمتطلباتهم بما يتناسب مع مخرجات عمل العضو البلدي وممثلهم، كما حرصنا على أن تكون محاور البرنامج الانتخابي ذات علاقة وثيقة بالخدمات التي هي مكتسب لكل مواطن»، منوهًا بأنه سيسعى إلى تحسين حال الدائرة بشكل فعال وللجميع، والعمل بروح جادة وبكل اجتهاد، بفكر جديد يهدف إلى حل مشاكل ومتطلبات الدائرة ومتابعة حثيثة لتنفيذ الأعمال بحسب تطلعات أبناء الدائرة كافة.

وأضاف قائلًا: «قد حان الوقت لتكاتف الجميع من أجل تطوير العمل البلدي وحاجات أهالي الدائرة لتكون محط اعتزاز، وكونهم يستحقون الأفضل دائمًا عبر خدمتهم واحتوائهم وفق لقاءات تشاورية لتحقيق الأفضل، لتكون الدائرة محط اهتمام بإنجازاتها المبنية على تحقيق سبل الرضا والراحة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الصرف الصحي (المجاري) وتصريف مياه الأمطار، والطرق والشوارع، وإقامة سوق مركزي، ودعم الـندية الرياضية، ودعم الشباب، وأخيرًا إنشاء الميادين والحدائق وتطوير السواحل إلى جانب محاور عديدة تصب في اهتمام أبناء الدائرة والتي ستكون من أولويات تحقيقها وبشكل مباشر لتكون ملامسة لأرض الواقع ويستفيد منها الجميع.

الجدير بالذكر أن بن رجب يشغل حاليًا منصب رئيس في هيئة الكهرباء والماء، لديه خبرة 20 عامًا في العمل بالقطاعين العام والخاص حيث عمل بالقطاع الخاص مدة 11 عامًا في التجارة وهو خبير اقتصادي وعقاري وساهم بتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية في قطاع الخدمات والعقار، وعمل ما يقارب 8 سنوات في القطاع العام الحكومي وتدرج في السلم الوظيفي من أخصائي التدريب وصولًا إلى رئيس بهيئة الكهرباء والماء.

ويحمل بن رجب مؤهل ماجستير إدارة الأعمال – تخصص إدارة الموارد البشرية – جامعة العلوم التطبيقية، وبكالوريوس إدارة العلوم الإدارية – تخصص إدارة الموارد البشرية، ودبلوم في علم البرمجة اللغوية العصبية – الأكاديمية البريطانية.