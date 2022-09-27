اخبار الخليج – النائب الدوسري يترشح مجددًا لمجلس 2022

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الاستمرار في دعم العلاقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا والدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أرحب

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