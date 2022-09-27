جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله، سعادة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة السابقة رئيسة مجلس إدارة مجموعة ألديرس غيت، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى اليابان، حيث أكد سموه أن العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تطورًا وازدهارًا مستمرين يعكس الرغبة المشتركة في تقويتها على كافة الأصعدة، منوها سموه بما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من مستويات متقدمة تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الدور الذي تضطلع به مجموعة ألديرس غيت في تعزيز الاقتصاد الأخضر والأمن البيئي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الاستمرار في دعم العلاقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا والدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أرحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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