اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الاستمرار في دعم العلاقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا والدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أرحب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في دعم العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أرحب بما يحقق أهداف البلدين وتطلعاتهما المشتركة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله، سعادة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة السابقة رئيسة مجلس إدارة مجموعة ألديرس غيت، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى اليابان، حيث أكد سموه أن العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تطورًا وازدهارًا مستمرين يعكس الرغبة المشتركة في تقويتها على كافة الأصعدة، منوها سموه بما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من مستويات متقدمة تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الدور الذي تضطلع به مجموعة ألديرس غيت في تعزيز الاقتصاد الأخضر والأمن البيئي.