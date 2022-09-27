اخبار الخليج – خلال جولته بالمطار.. وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات: تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتحقيق الانسيابية اللازمة لحركة السفر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، على مواصلة عملية التطوير والتحديث في كافة خدمات الجنسية والجوازات والإقامة، من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة وتزويد الكوادر البشرية بالخبرات اللازمة واستخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في تحقيق الانسيابية اللازمة لحركة السفر والسياحة في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها، اليوم، بمطار البحرين الدولي، يرافقه العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة، حيث أشاد معاليه بجاهزية منتسبي «جوازات المطار» وما يتمتعون به من احترافية في الأداء، كونهم في الواجهة الأمامية للبلد ويعملون على تسخير كافة الجهود والاجراءات في إطار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وبما يعكس الوجه الحضاري للبلاد.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على التسهيلات المقدمة والمتمثلة في إنهاء اجراءات المسافرين بسهولة ويسر ، وفي أقل وقت ممكن، من خلال 44 كابينة للقادمين والمغادرين، و22 بوابة الكترونية تعمل بنظام بصمة اليد والوجه، كما اطلع على آلية العمل في مركز عمليات جوازات المطار والمجهز وفق أحدث الأنظمة لمتابعة ومراقبة سير العمل، ويعمل كمركز اتصال مع المحطات الدولية.

كما تفقد معاليه، قاعة التدريب بمطار البحرين الدولي، حيث تعقد دورة «كشف التزوير» التي تنظمها إدارة المنافذ لمنتسبيها، بهدف اكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال، مشيدا بتنظيم هذه الدورات المتخصصة، ومتمنياً التوفيق والنجاح للمشاركين في أداء مهامهم العملية.