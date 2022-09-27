اخبار دوليه – رئيس دولة الإمارات يصل إلى مسقط.. وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

محمد بن مسعود - الدمام - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة مسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان تستمر يومين، تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق.

وكان السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط، بحسب وكالة «وام».

وكانت طائرات حربية تابعة للسلاح السلطاني قد رافقت طائرة رئيس دولة الإمارات لدى دخولها أجواء السلطنة احتفاء بقدوم الشيخ محمد بن زايد.

وذكرت «وام»، أنه في استراحة قصيرة في المطار، تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما.

وقال مراسل «سكاي نيوز عربية»، إن تحضيرات جرت على الأرض من أجل حفاوة الاستقبال، حيث جرى إعداد الحرس والخيالة لمرافقة موكب الرئيس الإماراتي.

ويتجه الموكب، بمرافقة الحرس والخيالة السلطانيين، إلى ساحة قصر العلم في مسقط، حيث وقف عدد كبير من أفراد الفرق الفلكلورية والشعبية، لأجل الترحيب بزيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد.