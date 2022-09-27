تعداد سكان ألمانيا يسجل أعلى مستوياته على خلفية أزمة أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء، بأن تدفق اللاجئين من أوكرانيا على ألمانيا دفع تعداد سكان البلاد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ أكثر من 84 مليون نسمة.
وبحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، فقد زاد عدد سكان ألمانيا بمقدار 843 ألف نسمة، (أو 1%)، بحلول نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنهاية عام 2021”.
في حين أن عدد السكان نما بمقدار 82 ألف شخص، (أو 0.1%)، في عام 2021 بأكمله، إذ جاء حوالي 750 ألف أوكراني إلى ألمانيا في النصف الأول من عام 2022.
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