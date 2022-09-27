أمير نجران يتسلَّم شعلة الألعاب السعودية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تسلّم صاحبُ السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمقر الإمارة اليوم ، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية؛ لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي، ستستضيفه العاصمة الرياض خلال المدة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة أكثـر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 45 رياضةً أولمبيةً.
ونوَّه سموُّه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة -أيدها الله – بما جعلَ المملكةَ وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات العالمية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وثمَّن المتابعة المستمرة من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
وتجولت الشعلة في عدد من المواقع بالمنطقة على يد رياضيين من مختلف الألعاب الرياضية المحلية.
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