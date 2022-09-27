ضبط (13) مخالفًا لنظام البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (6) مواطنين، و(7) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (244) متنًا من الإبل، و(310) رؤوس من الغنم، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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