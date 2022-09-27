شكرا لقرائتكم تونومس تقود تحوّل نيوم لوجهة دولية للتقنيات الإدراكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية