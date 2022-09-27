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شكرا لقرائتكم تونومس تقود تحوّل نيوم لوجهة دولية للتقنيات الإدراكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت نيوم عن إطلاق شركة تونومس لتقود تحوّل نيوم إلى وجهة دولية للتقنيات الإدراكية ولتبني الأساسات الإدراكية التي سيقوم عليها مستقبل نيوم.
انطلاقة تونومس
وتجسد هذه الانطلاقة مرحلة جوهرية في مسار نمو شركة نيوم التقنية الرقمية كمجموعة دولية تركز على التقنيات الإدراكية. وكانت تونومس، انطلقت من نيوم في 2021 لتقود قطاع التقنية والرقمية وبناء الأسس الإدراكية للحلول المبتكرة والمشاريع الرائدة في نيوم مثل ذا لاين وأوكساجون وتروجينا.
التقنيات الإدراكية
وتركز الانطلاقة الجديدة على دور تونومس، كشركة دولية متخصصة في التقنيات الإدراكية، في تحقيق رؤية نيوم، والتنوع الاقتصادي للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. كما يعكس الاسم الجديد التزام تونومس بتحقيق رؤيتها، واستقطاب المواهب التقنية العالمية ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة السعودية
مركزًا عالميًا لريادة الأعمال، وتمكين نيوم، لتصبح حلقة وصل للمملكة.
مريم الجابري
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية