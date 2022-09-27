شكرا لقرائتكم ربط رخص البناء بالتعاقد مع ناقل مخلفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألزمت أمانة محافظة جدة طالبي رخص البناء أو الهدم أو الترميم بالتعاقد إلكترونيًا مع ناقل مسجل لدى منصة مدينتي الرقمية لنقل مخلفات البناء. التعاقد الإلكتروني وأوضحت الأمانة أن التعاقد الإلكتروني مع ناقل مسجل يعد شرطًا لاستكمال إجراءات إصدار رخص البناء، مؤكدة أنه لن يجري احتساب كمية الدمارات الموردة إلى المردم إلا من خلال مركبات مسجلة عبر منصة مدينتي ومزودة بخدمة التتبع سواء كانت لأفراد أو مؤسسات أو شركات. ضوابط رخص البناء وأصدرت أمانة جدة 1.159 رخصة بناء مرتبطة بعقود إلكترونية، تخضع للتتبع من لحظة تفعيلها لضمان توريد كميات المخلفات إلى المردم، لافتة الانتباه إلى أن المنصة تعمل على الرصد الآلي لحالات الرمي العشوائي لمخلفات الهدم والبناء، حيث سجلت منذ إطلاقها 214 مخالفة رمي عشوائي.