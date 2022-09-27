شكرا لقرائتكم رؤية هلال قمر ربيع الأول بالعين الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

هلال ربيع الأول

الغروب قبل الاقتران

وكانت سماء المملكة شهدت غروب القمر من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي غربت عند الساعة 06:15 مساءً.

بداية الخريف