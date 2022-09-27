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شكرا لقرائتكم رؤية هلال قمر ربيع الأول بالعين الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قالت الجمعية الفلكية في جدة إن رؤية هلال ربيع الأول الليلة ستكون ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية.
هلال ربيع الأولوأضافت الجمعية في بيان لها : يرصد هلال القمر لشهر ربيع الأول 1444 بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية. القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.
الغروب قبل الاقتران
وكانت سماء المملكة شهدت غروب القمر من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي غربت عند الساعة 06:15 مساءً.