شكرا لقرائتكم التجارة تستدعي 1004 فورد F-150 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 1004 مركبات فورد F-150 موديل 2020-2021.

سبب الاستدعاء

شمول المركبة

الإجراء

وأوضحت التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن السبب وجود خلل في نظام الفرامل الخاص بالتحكم في مقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من شمول المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.وكانت وزارة التجارة أعلنت أمس أيضًا، استدعاء 142 مركبة من نوع مرسيدس “Vito / eVito” موديل 2020، موضحة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.