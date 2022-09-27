شكرا لقرائتكم متقاعدة تربح 12 ألف ريال شهريًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استطاعت متقاعدة تدعى أم عبدالرحمن أن تؤسس مشروع حلويات بدءًا من منزلها لتصل أرباحها لـ 12 ألفًا شهريًا. وقالت أم عبدالرحمن خلال حديثها لبرنامج الراصد، المذاع عبر قناة الإخبارية: “الموضوع جاء بالبركة، لأني كان لدي حب وشغف بعمل الحلويات، وبدأت المشروع قبل تقاعدي بسنة وبدأت أصرف من الراتب الشهري”. كنت مهمشة وأشارت إلى أنها تعرفت بعد ذلك على محلات وعملت معهم، ولكن هذه المحلات كانت تجبرها على محو هويتها ويسوقون لأنفسهم فقط، مضيفة: “كنت مهمّشة”. نقطة التحول ولفتت إلى أن نقطة التحول التي حدثت معها، بعدما ساعدها بنك التنمية الاجتماعية، ومنحها قرضًا، مشيرة إلى أنها حصلت على دورات من البنك من 10 إلى 12 دورة في السنة. راتبها الشهري وأضافت أن راتبها الشهري وصل إلى 10 آلاف ريال وقد يصل أحيانًا إلى 12 ألف ريال شهريًا خاصة في الأعياد والمناسبات وفي شهر رمضان الكريم.