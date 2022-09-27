الهيئة العامة للعقار تشارك في (ملتقى صناع العقار) بالقصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تشارك الهيئة العامة للعقار في ملتقى (صناع العقار) الذي يقام في مركز الملك خالد الحضري في بريدة بمنطقة القصيم في المدة 28 – 29 سبتمبر الجاري.

وتُشارك الهيئة في الملتقى بجناح يبرز الخدمات التي تقدمها لشركائها في القطاع العقاري، ومنها: (المعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وبرنامج ملّاك، وبرنامج إيجار، ولجنة المساهمات العقارية “تصفية”، ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي)، ومركز خدمة الشركاء).

الجدير بالذكر أن الهيئة تستقبل زوارها في الملتقى يوم الأربعاء 28 سبتمبر من الساعة (8:00 – 10:30 مساءً ويوم الخميس 29 سبتمبر من (4:00م – 10:30) مساءً.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.