اخبار الخليج – تمكين تحصد جائزة «أفضل تجديد للهوية الإعلامية» لعام 2022 من مجلة الأعمال الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - حصل صندوق العمل «تمكين» على جائزة «أفضل تجديد للهوية الإعلامية « للعام 2022 من مجلة الأعمال الدولية، حيث توثق هذه الجائزة جهود ومساعي تمكين المستمرة نحو تبني منهج النمو والتغيير من خلال هويتها الإعلامية المستحدثة التي تتماشى مع إستراتيجيتها الجديدة.

حيث تعد مجلة الأعمال الدولية (IBM) إحدى أبرز المنصات الإعلامية التي تسلط الضوء على إنجازات القادة والمنظمات العالمية وتغطي مؤسسات من الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا.

وتأتي هوية تمكين الجديدة لتعكس المتغيرات التي نتجت عن خطة التحول الشاملة لإعادة هيكلة المؤسسة ووضع خطة دعم تتضمن ستة عشر برنامجاً يتوافق مع أولويات مملكة البحرين لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتطوير القطاعات الواعدة. ونتيجة لذلك فقد كان لزامًا على تمكين أن تعكس هذا التحول على هويتها الإعلامية من خلال إعادة بناء هذه الهوية وطرح «علامة النمو Growth Mark» التي ترمز إلى الاندفاع نحو مستقبل أفضل وأثر إيجابي أكبر في الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة فرح ربيعة، مدير إدارة التسويق والاتصالات في صندوق العمل «تمكين» عن فخرها بحصول تمكين على هذه الجائزة معلقةً: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا بدفع عجلة النمو في سوق العمل، والذي يترجم من خلال هويتنا الاعلاميةً الجديدة. حيث ترمزعلامة النمو إلى رؤيتنا في تحقيق النمو المستدام للمملكة عبر توجهنا الاستراتيجي وخطة التحول الشاملة «. وأضافت «كما يعكس هذا التكريم جهود فريق العمل في تجسيد رؤى وتطلعات تمكين من خلال تطوير إستراتيجية التسويق والاتصال المؤسسي والتي أسهمت في تعزيز التواجد الإعلامي لتمكين في مختلف المنصات ووسائل الإعلام عبر طرح محتوى مطور ومتنوع يتلاءم مع كافة فئات العملاء.»

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة الثانية لتمكين هذا العام في مجال التسويق والاتصال المؤسسي فقد حصدت مؤخراً جائزة أفضل هوية بصرية في القطاع العام من «جلوبال براند» العالمية مما يعكس جهود صندوق العمل «تمكين» في إعادة تصميم هويتها الإعلامية الجديدة التي تم إطلاقها خلال المنتدى التشاوري السنوي مطلع العام الجاري.