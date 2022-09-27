ضربة موجعة.. المنتخب الوطني يفقد نجم الأهلي بنهائيات كأس العالم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تلقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضربة موجعة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في نوفمبر 2022،بغياب أحد الأعمدة الأساسية بسبب تعرضه للإصابة.

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إصابة نجم الفريق على الأسمر بتمزق في عضلة الساق الخلفية، مؤكدا أن فترة غيابه عن الملاعب تزيد عن ثمان أسابيع.

وفقد علي الأسمري حظوظه في المشاركة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس العالم، ولن تكون هناك فرصة حقيقة للاعب بقائمة المنتخب الوطني التي تخوض مباريات كأس العالم2022.

وبجانب فقدان حلم اللعب في كأس العالم، يغيب علي الأسمري عن 8 مباريات صعبة في دوري الدرجة الأولى للنادي الأهلي، ضد كل من جدة، نجران، الرياض، الفيصلي، الجبلين، العين، الساحل والعربي.

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ومن المنتظر أن يعود النجم علي الأسمري إلى المشاركة في مباريات الأهلي، بدءًا من 4 يناير 2023، أمام الشعلة، عقب الخضوع للتأهيل البدني والطبي.

وانتهت فرص علي الأسمري في المشاركة مع الأخضر السعودي في كأس العالم 2022، في ظل عودته المتأخرة، بعد نهايات مباريات رفاق رينارد ضد الأرجنتين، بولندا والمكسيك.