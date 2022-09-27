اخبار الرياضه السعوديه ختام ناجح لبطولة المناطق للمصارعة الحرة

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الاتحاد السعودي للمصارعة بطولة المناطق التي أطلقها بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، حيث أقيمت على مدار ثلاثة أيام، وجاءت نتائجها كالتالي: في بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للمصارعة الرومانية للكبار (الدرجة الأولى)، إذ حقق نادي الوحدة المركز الأول، فيما حقق الأهلي الثاني، وجاء نادي عكاظ ثالثاً، والأغر رابعاً.

وفي بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للمصارعة الحرة للكبار (الدرجة الأولى)، حقق الوحدة المركز الأول، وجاء الأهلي ثانياً، فيما جاء ثالثاً الأغر، ورابعاً عكاظ.

وفي بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للمصارعة الحرة للناشئين (ب) تحت 17 عاماً، حقق الأهلي المركز الأول، وجاء الوحدة ثانياً، وعكاظ ثالثاً والأغر رابعاً.

وفي بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للمصارعة الرومانية للناشئين (ب) تحت 17 عاماً، حقق الأهلي المركز الأول، فيما جاء الوحدة ثانياً، وعكاظ ثالثاً والأغر رابعاً.

وببطولة المنطقة الوسطى والشمالية للمصارعة الرومانية للناشئين (ب) تحت 17 عاماً، حقق النصر المركز الأول، فيما جاء الشباب ثانياً، وحقق الرائد والهلال والرياض والوعد المراكز: الثالث والرابع والخامس والسادس حسب التوالي.

وأخيراً بطولة المنطقة الوسطى والشمالية للمصارعة الرومانية للكبار (الدرجة الأولى)، حقق النصر المركز الأول، فيما جاء الشباب ثانياً، وحقق الرائد والهلال والرياض والوعد المراكز: الثالث والرابع والخامس والسادس حسب التوالي.