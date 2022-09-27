بالأهازيج والألوان الشعبية فيفاء تحتفي بذكرى الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

أحتفل أهالي محافظة فيفاء مساء يوم أمس الأثنين بذكرى اليوم الوطني 92 في ساحة الأحتفالات الشعبية بالمحافظة برعاية سعادة محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني وحضور مدراء الدوائر الحكومية ومشايخ واعيان قبائل فيفاء .

شهد الاحتفال انطلاق مسيرة وطنية بدأت عند الساعة 5 مساء من نادي فيفاء الرياضي شاركة فيها مختلف القطاعات الحكومية والمواطنين وصولا الى مقر الأحتفال بساحة الأحتفالات بالمحافظة .

اشتمل احتفاء أهالي فيفاء بذكرى يوم الوطن المجيد على العديد من الألوان الشعبية والفنية التي تجسد الحب والاعتزاز بهذا الوطن العظيم شاركة في تنفيذها الفرقة الثقافية والشعبية بفيفاء وفرقة مركز الجوة التراثية كما تضمت الاحتفال كلمة لأهالي فيفاء القاها الدكتور علي حسن جبران الحكمي عبر خلالها عن ما تشهده المملكة اليوم من خير ونماء وازدهار بفضل الله ثم قيادتنا الحكيمة التي ارسى دعائمها مؤسس هذه البلاد المباركة جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه .

كما تغنى الشعراء بعشق الوطن حيث شارك الشاعر أسعد معزي الفيفي والشاعر بدر يحي الحكمي بقصائد تروي ملحمة البناء والتأسيس لهذا الكيان العظيم ، كما تضمن برنامج الاحتفاء بذكرى الوطن عرض فلم وثائق يحمل عنوان وطن الشموخ ومشاركة للشؤون التعليمية بفيفاء .

وامتلأت جنبات موقع الاحتفال بالمواطنين رافعين الأعلام سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وخام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ابتهاجاً وسروراً باليوم الوطني 92 ، ومعبرين عن فخرهم واعتزازهم بولاة أمرهم .

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ولفت محافظ فيفاء الى أن هذه البلاد تسير منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نحو البناء والتنمية وتوفير كل ما من شأنه الخير والرخاء لأبناء الوطن ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .

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