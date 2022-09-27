“الجوازات”: البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر

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المناطق_واس

أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر (10) أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)، وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.

ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني (سبل)، منوهة بأهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

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Source almnatiq

