قبل موقعة اليوم.. أرقام من تاريخ مواجهات “الأخضر” أمام نظيره الأمريكي

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يواصل المنتخب الوطني السعودي، استعدادته لكأس العالم 2022، حيث يواجه اليوم الثلاثاء، في معسكره بإسبانيا، نظيره منتخب أمريكا في الودية الثانية، والأخيرة خلال التوقف الدولي الجاري.

ويطمح “الأخضر” السعودي إلى تحسين أدائه عندما يلاقي نظيره الأميركي، في مباراة دولية ودية على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وسبق للمنتخبين السعودي والأمريكي، أن تقابلَا 6 مرات في وقت سابق، منها مباراتان في كأس القارات و4 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأمريكي في 3 مباريات وتعادلَا مرة واحدة.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل مع الأكوادور سلباً يوم الجمعة الماضي، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.

ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في مجموعة ثانية تضم منتخبات إنجلترا وويلز وإيران.



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Source akhbaar24

