أمير نجران يستقبل مدير فرع أمانة هيئة الأمن الصناعي بجازان

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير فرع الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بمنطقة جازان الرائد مهندس سعيد بن جمعان الزهراني.

واستمع سموه لشرح عن المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها الهيئة في المجالات الفنية والهندسية والتنظيمية والإجرائية الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق في المنشآت التي تشرف عليها الهيئة الواقعة بمنطقة نجران ومحافظاتها، وإجراءات تحديثها بصفة دائمة والعمل على أهداف نوعية والمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات.

ونوه بأهمية الأعمال التي تقوم بها هيئة الأمن الصناعي لحماية المنشآت الصناعية والحفاظ على سلامتها وتقديم الدعم والمساندة.

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Source almnatiq

