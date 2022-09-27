“سابك” تستعرض مبادراتها في استخدام الاقتصاد الدائري خلال مؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات

︎

.



شاركت السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في مؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA) للبحث والابتكار، والذي أُقيم في دبي يومي 26 و27 سبتمبر الجاري.

وسلطت الشركة الضوء على كفاءاتها وقدراتها في مجال التقنية والابتكار، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير منتجات أفضل، وتحسين عمليات التصنيع، والإسهام في بناء بيئة مستدامة.

وبشأن اهتمام الشركة بالاقتصاد الدائري، استشهد كبير مسؤولي التقنية والاستدامة في “سابك”، بوب موهان، بدخول الشركة مجال إنتاج الأمونيا الزرقاء، وتقديمها الحلول الدائرية للبلاستيك من خلال مبادرة (تروسيركلTM)، إضافة إلى دعمها قطاع السيارات الكهربائية من خلال مبادرة (بلوهيروTM)، ودخولها مجال التشغيل الكهربائي للأصول من خلال التعاون مع شركتيْ (باسف) و(ليندي).

وأشار موهان إلى التزام الشركة بالعمل على تمكين المجتمعات من التحول إلى مستقبل دائري قليل الكربون، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يجب أن يؤديه الابتكار في تحقيق ذلك.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

