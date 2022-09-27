السيسي يمنح رئيس الوزراء والبنك المركزي مهلة شهرين

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بسرعة إنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر
وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الثلاثاء: “قبل ما أدخل هنا كنت بتكلم مع محافظ البنك المركزي وبقوله طمني أنتم عاملين إيه عشان إحنا عايزين ميبقاش في مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار في مصر”، موضحا: “شهر أو شهرين بالكتير تكون كل المعوقات اللي بنتكلم فيها خلصت”.
وأكد أن الدولة تبذل أقصى جهد في ظل الظروف القاسية التي واجهت العالم بما فيه الدول الصناعية المتقدمة، مشيرا إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
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Source almnatiq
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