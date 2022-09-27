“تونومس”.. انطلاقة جديدة لشركة “نيوم” لبناء المدن الإدراكية بالمشروع

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أعلنت شركة نيوم التقنية الرقمية التابعة لمدينة “نيوم”، اليوم (الثلاثاء)، عن انطلاقتها الجديدة تحت اسم “تونومس”، ما يمثل مرحلة جوهرية في مسار نموها كمجموعة دولية تركز على التقنيات الإدراكية.

وتركز الانطلاقة الجديدة على دور “تونومس”، كشركة دولية متخصصة في التقنيات الإدراكية، على تحقيق رؤية “نيوم” والتنوع الاقتصادي للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويعكس الاسم الجديد التزام “تونومس” بتحقيق رؤيتها، واستقطاب المواهب التقنية العالمية ودعم الابتكار وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال.

وتسعى “تونومس” إلى بناء المدن الإدراكية في “نيوم”، وتوفير حلول رقمية متطورة تساهم في تمكين قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والرفاهية والتقنيات الحيوية والغذاء والسياحة والإعلام والخدمات المالية والنقل، فضلًا عن تعزيز تبادل البيانات وتوحيد النظام البيئي الرقمي.

كما تلعب “تونومس‘”، بصفتها حاضنة للمشاريع الجديدة، دورًا رئيسًا في تحقيق استراتيجيات وخطط الشركة، وتحويلها إلى واقع، ويضم فريق إدارتها كبير المسؤولين الرقميين والاستراتيجيات سو لي، والذي تُعد مساهمته حيوية لتطلعات الشركة العالمية.

وبرزت ’تونومس‘ كشركة رائدة عالميًا في التحول إلى الذكاء الإدراكي، وتطوير تقنيات متغيرة ومبتكرة للعالم وانطلقت بمبلغ مليار دولار أمريكي في العام 2022 للاستثمار في المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحلول فائقة الترابط والتنبؤ والاستباقية.

وتشمل هذه الحلول التقنية الأولى من نوعها الواقع الهجين، والتوأمة الرقمية ميتافيرس المتناغمة مع الاحتياجات البشرية، ومنصة متطورة لإدارة موافقات البيانات المصممة لتعزيز الثقة وإعادة ملكية البيانات الشخصية إلى أيدي المستخدمين.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة “تونومس” عبدالله السواحة: “تساهم (تونومس) في إبراز مكانة (نيوم) كمبتكر عالمي للتقنيات الإدراكية من خلال التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات تركز على الإنسان، بالإضافة إلى عقد شراكات مع شركات تقنية عالمية رائدة، كما تعزز النمو الاقتصادي وتحفّز التنويع والابتكار في المملكة من خلال تقنياتها وحلولها المتطورة”.

وأضاف السواحة: “وتعمل (تونومس) على صنع فرص استثمارية متعددة للشركات المحلية والعالمية لتصبح حلقة وصل بين المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم‘‘.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لـ”نيوم” نظمي النصر: “تؤكد الانطلاقة الجديدة لشركة (تونومس) خطواتنا الثابتة نحو تحقيق مستهدفات نيوم ورؤية 2030، حيث ستدعم طموحاتنا في دفع عجلة الابتكار والمساهمة في صناعة مستقبل العلوم التقنية والرقمية، وبناء أول مجتمع إدراكي حول العالم بمشاركة أبرز المواهب والعقول”.

كما تناول الرئيس التنفيذي لدى شركة “تونومس” رؤيته للانطلاقة الجديدة، قائلًا: “تشهد التقنية تحولًا سريعاً مستمرًّا، لذا تواكب (تونومس)، بصفتها إحدى الشركات الابداعية العالمية المتخصصة في هذا القطاع، المسار المستقبلي والسريع مع انطلاقتها بهوية جديدة وروح متجددة، والتوجه نحو التركيز على شمولية المفاهيم، من خلال توظيف التقنيات الإدراكية لتوفير الحلول الاستباقية والتنبؤية”.

وكانت ’تونومس‘ قد انطلقت من نيوم في 2021 لتقود قطاع التقنية والرقمية وبناء الأسس الإدراكية للحلول المبتكرة والمشاريع الرائدة في نيوم مثل ذا لاين وأوكساچون وتروجينا.



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Source akhbaar24

