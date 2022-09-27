“الجزائية المتخصصة” تعلن موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عادل معكفي

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرًا لتغيب المتهم/ عادل أحمد عمر معكفي يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة (4156926158) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/11/21هـ, وتاريخ 1443/03/06هـ, وتاريخ 1443/05/10هـ, وتاريخ 1443/07/19هـ, وتاريخ 1443/10/09هـ, وتاريخ 1443/11/30هـ, وتاريخ 1444/01/06هـ, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1444/03/08 هـ, الساعة التاسعة صباحًا.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق مانصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (9) من نظام جرائم الإرهـاب وتمويله.
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Source akhbaar24
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