اخبار السعوديه

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا