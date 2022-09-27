شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء ترصد 274 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (274) مخالفة خلال (4891) زيارة نفذتها في شهر أغسطس من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها. جولات الغذاء والدواء وأوضحت “الهيئة” أنها نفذّت (2414) زيارة لمنشآت غذائية، و(246) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(1450) زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي, مشيرة إلى أنها أغلقت (18) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص و(5) منشآت بسبب عدم سلامة المنتج، وخالفت (42) منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف (4) خطوط إنتاج، وإتلاف (57.593) عبوة. ونفّذت “الهيئة” (1401) جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات, مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر أغسطس (29.358) إرسالية، وتم رفض (342) إرسالية. الإبلاغ عن المخالفات ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.