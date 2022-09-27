ولي العهد يهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.