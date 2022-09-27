هل تسبب النصر في فشل مفاوضات تعاقد الهلال مع كريستيانو رونالدو؟.. فهد بن نافل يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - ضرح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، أن نادي النصر هو السبب في فشل التعاقد الهلال مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2022.حقيقة مفاوضات الهلال مع كريستيانو رونالدو
وأضاف فهد بن نافل خلال لقائه مع الإعلامي عمر الجريسي، ببرنامج “بودكاست، أن إدارة الهلال متمثلة في رئيس النادي هو من تفاوض مع كريستيانو رونالدو وليس فريق النصر.
وأكد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن الهلال هو من فاوض كريستيانو رونالدو، ولكنه لم ينجح بسبب تدخل النصر في المفاوضات التي أدت لرفض اللاعب قبول العرض.سبب فشل المفاوضات مع كريستيانو رونالدو
وقال فهد بن نافل، أن مركز التحكيم الرياضي شريك أيضًا في توقف المفاوضات مع كريستيانو رونالدو بعد إيقاف القيد عن الفريق ومنع من إبرام أي تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية 2022، لذا تم فشل إتمام المفاوضات مع كريستيانو.
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