اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق

محمد بن مسعود - الدمام - قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم واجب العزاء هذا اليوم إلى معالي السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وذلك في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، حيث استذكر سموه حفظه الله جهود رئيس وزراء اليابان السابق ودوره البارز في تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان الصديقة وتعزيزها على مختلف الأصعدة.

ونوّه سموه حفظه الله بدور رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى وإسهاماته في خدمة اليابان وشعبها الصديق، مستذكرًا جهوده في تطوير العلاقات التي تجمع مملكة البحرين واليابان والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع والتي كان لها الأثر في تعزيز التعاون المشترك على كافة الصعد، مشيرًا سموه إلى أن اليابان والمجتمع الدولي قد فقدا بوفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى قائدًا بارزًا كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه.

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم واجب العزاء إلى السيدة آكي آبي، وذلك في وفاة زوجها رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، حيث أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته في هذا المصاب، متمنيًا لزوجة الفقيد وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.