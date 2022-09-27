اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بنقل وتعيين مديرين في مكتب رئيس مجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (49) لسنة 2022 بنقل وتعيين مديرين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُنقَل السيد أحمد سامي جواد التاجر مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء ليكون مديراً لإدارة العمليات بذات المكتب. المادة الثانية: يُعين السيد وليد فيصل محمد البسام مديراً لإدارة الدراسات بمكتب رئيس مجلس الوزراء. المادة الثالثة: على مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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