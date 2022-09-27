اخبار الخليج – الكوهجي: منح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد السيد محمود هاشم الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتزازه بتكريم السيدة/ إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومنحها وسام مجلس التعاون للخدمة المدينة والتنمية الإدارية، وذلك ضمن الشخصيات القيادية والكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والذي يأتي تأكيدًا على جهودها الطيبة وعملها المخلص خلال مسيرتها المهنية التي تكللت بالعديد من الإنجازات والإسهامات المشرفة على صعيد التقاعد والتأمين الاجتماعي، ودورها البارز في تحقيق رؤية مملكة البحرين، مبيناً بأن هذا التكريم يعتبر حافزاً لتكثيف جهود الارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة في تطوير آليات العمل الحكومي نحو المزيد من التطور والازدهار.

تجدر الإشارة إلى أن التكريم قد جاء في الحفل الخاص بتكريم الكفاءات بقطاع الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الذي أقيم أثناء انعقاد الاجتماع الثامن عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية الذي أقيم بمدنية الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 25 سبتمبر 2022، حيث تمنح هذه الجائزة للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة وبارزة خلال مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول المجلس، وأسهموا بفعالية في تطوير أنظمة وقوانين الموارد البشرية والتطوير الإداري.