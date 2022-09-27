شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يفوز بجائزة أفضل ظهير أيسر فى إفريقيا بالعقد الأخير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر "النتائج النهائية للتصويت لأفضل ظهير أيسر فى إفريقيا من فترة 2010-2020، وأكتسح النجم التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي المصر نتائج التصويت بنسبة 97٪.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة مع على معلول كلًا من التونسي خليل شمام قائد نادي الترجي، إضافة إلى تيبوجو لنجيرمان لاعب نادي صن داوينز، وجويل كوميكا ظهير أيسر نادي مازيمبي الكونغولي، حيث حصل كل لاعب فى الثلاثي على 1٪ فقط من نتائج التصويت.



ما الأسباب التي ساعدت فى إكتساح معلول؟

ويقدم النجم التونسي على معلول مستوي ثابت مع الفريق القاهري منذ أن أنتقل للفريق فى موسم 2016، بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي قدمه مع الصفاقسي التونسي كأكثر لاعبي الفريق تسجيلًا للأهداف فى الفريق، على الرغم أنه يلعب فى مركز الظهير.



بطولات على معلول خلال هذه الفترة

وحصل اللاعب الدولي التونسي معلول على لقب الكونفدرالية مع الصفاقسي التونسي فى موسم 2013،إضافة إلى الفوز اللاعب ببطولة دوري الأبطال مع الأهلي المصري فى 2020 والسوبر الأفريقي من ذلك العام، ليصبح الظهير الأيسر الوحيد الذي جمع بين مختلف البطولات الأفريقية مع ناديين مختلفين خلال الفترة من( 2010-2020).